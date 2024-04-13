Посёлок Суземка, Брянская область, 13 апреля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области кассетными боеприпасами, сообщил 13 апреля глава региона Александр Богомаз.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В результате атаки один человек получил лёгкое ранение, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Прим. ред.) кассетными снарядами Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки лёгкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Богомаз.

Кроме того, в результате обстрела были частично повреждены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 апреля мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил, что ВСУ обстреливают жилые массивы города кассетными боеприпасами. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей.

9 апреля Богомаз сообщал об артиллерийском обстреле брянского посёлка Климово со стороны ВСУ. Погибли женщина и ребёнок, ещё три человека пострадали. Повреждения получил один жилой дом.

8 и 9 апреля обстрелам со стороны ВСУ подверглись также Горловка, Белгородская область и Запорожская АЭС. Для атаки на Горловку использовались кассетные снаряды, для ударов по ЗАЭС — беспилотники, а в Белгороде запускали сирену ракетной опасности.