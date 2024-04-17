Москва, 17 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Вопрос о потерях российских военных в зоне спецоперации является исключительной прерогативой Министерства обороны. Об этом 17 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Разумеется, закон «О гостайне» и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеет место, это объяснимо абсолютно. А в остальном, ещё раз говорю, это исключительная прерогатива Министерства обороны», — сказал он.

Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос о том, связано ли отсутствие публикаций о потерях российских военных с законом «О государственной тайне».

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами рассказал, что при отражении контрнаступления ВСУ российские военные потеряли 54 танка, при этом часть из них можно восстановить. Глава государства добавил, что безвозвратные потери личного состава ВС России в десять раз меньше, чем у украинской армии.

Министр обороны Сергей Шойгу 2 апреля рассказал, что с начала 2024 года украинские войска потеряли более 80 тысяч бойцов. Глава военного ведомства уточнил, что ВСУ также потеряли за это время 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и бронемашин.