Санкт-Петербург, 13 июня, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В ходе отражения контрнаступления украинской армии российские войска потеряли 54 танка, часть из которых можно восстановить, а безвозвратные потери личного состава в десять раз меньше, чем у ВСУ. Об этом сообщил 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский танк

«У нас в 10 раз меньше, чем потери вооруженных сил Украины», — заявил глава государства и отметил, что у обороняющейся стороны оно всегда бывает меньше.

Кроме того, он сообщил о нескольких десятках подбитых российских танках, часть из которых можно восстановить. А также привёл для сравнения потери ВСУ — свыше 160 танков и 360 бронемашин разного типа.

«Вот я сказал, танков у них свыше 160 (потеряно. — Прим. ИА Регнум), у нас — 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту», — добавил Путин.

9 июня президент объяснил неудачи ВСУ мужеством российских военных, качеством российских вооружений и организацией командования. Также Путин сообщил о значительных потерях ВСУ, они существенно превышают традиционное соотношение три к одному.

Киев с середины зимы обещал провести «контрнаступ» с целью возврата утерянных территорий и возвращения под свой контроль новых российских регионов. Страны Запада усилили военную поддержку Украины, направив ВСУ тяжёлое вооружение, в том числе танки и дальнобойные ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, даже на Западе констатируют, что контрнаступление пошло не по плану. В газете Politico обратили внимание на огромные потери ВСУ.

6 июня российский министр обороны Сергей Шойгу оценил трёхдневные потери ВСУ в 3,7 тыс. человек. Кроме того, российские военные уничтожили большое количество украинской военной техники.

12 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское руководство продолжает отправлять новые силы в Запорожскую область, не считаясь с колоссальными потерями. По его данным, на запорожском направлении ВСУ сосредоточили более 100 тысяч боевиков.

Также сообщается о больших потерях ВСУ в плане военной техники. Комментируя контрнаступление ВСУ, журналист CNN Фред Плейтген заявил, что «Украине приходится нелегко».

Wall Street Journal опубликовал материал, в котором украинский солдат рассказал о том, какое сопротивление встретили ВСУ, перейдя дорогу за Малой Токмачкой в Запорожской области. Поля оказались заминированы, российские военные вели обстрел с воздуха. Солдат рассказал, что украинскую армию ждала «стальная стена».