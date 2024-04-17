ДНР, 17 апреля, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России сорвали усиление позиций украинских войск в районе Урожайного на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного», — приводит слова Гордеева «РИА Новости».

Расчёты артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и экипажи бомбардировочной авиации уничтожили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 127-й бригады теробороны ВСУ в районах Владимировки и Макаровки.

За прошедшие сутки на южнодонецком направлении украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» и два беспилотных летательных аппарата.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на донецком направлении 630 человек личного состава, боевую бронированную машину и четыре транспортных средства. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийские установки Paladin и Krab, а также САУ «Акация» и гаубица M119.