Мелитополь, 17 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись на сотни метров в районе села Урожайного на южнодонецком направлении, заявил 17 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

РИА Новости/Станислав Красильников

Он рассказал, что продвижение произошло в районе Урожайного — на времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР, хотя местность заминирована ВСУ.

«Это несколько сотен метров, но этот участок был серьёзно заминирован и оборонялся ВСУ», — сообщил Рогов ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев рассказал о срыве попыток ВСУ усилить свои позиции у Урожайного. Сутками ранее он сообщил, что «Восток» также сорвал усиление украинской армией передовых позиций в районах сёл Приютное и Чаривное.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 15 апреля сообщил, что российские военные группировки «Восток» нанесли удары по ВСУ в районах Урожайного, посёлка Водяного и села Старомайорского на южнодонецком направлении.