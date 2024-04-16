Украина, 16 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В городе Запорожье, подконтрольном Киеву, 16 апреля сообщили о нанесённом мощном ударе. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Запорожье, прилетело, прилёт серьёзный», — сообщил Лебедев агентству «РИА Новости».

Он отметил, что более подробной информацией пока не располагает.

Минобороны России 16 апреля не сообщало о нанесении ударов по объектам в городе Запорожье.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки российские военные нанесли удары по складам ВСУ и цехам по производству беспилотников, не уточняя дислокацию.

Как сообщало ИА Регнум, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 16 апреля заявил, что в подконтрольных Украине районах получили повреждения объекты инфраструктуры.

Лебедев ранее сообщал, что российские военные нанесли удар по украинскому складу в Черкасской области и по району военного аэродрома в Полтавской области.