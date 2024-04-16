Москва, 16 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего украинской армии, а также поразили цеха производства и хранения дронов ВСУ. Об этом 16 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 133 районах.

Военный добавил, что силы противовоздушной обороны ВС России за сутки сбили 155 украинских дронов, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США и две ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 апреля Минобороны сообщило, что экипаж российского транспортно-боевого вертолёта Ми-35М нанёс удары по опорным пунктам и личному составу ВСУ на купянском направлении. В оборонном ведомстве отметили, что для ударов использовали неуправляемые авиаракеты.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 15 апреля рассказал, что армия России четырьмя ударами сорвала ротацию украинских бойцов в Чугуеве Харьковской области. По информации подполья, ВСУ используют город в качестве перевалочной базы перед ротацией и для комплектации военной техникой.