Москва, 17 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. В мире сохраняется риск возникновения новых эпидемий, и для этих вызовов особенно уязвима Африка. Об этом 17 апреля заявил президент России Владимир Путин в приветствии гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Brian Inganga/AP/TASS

«Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остаётся весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций», — зачитала телеграмму президента глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава государства отметил, что Россия готова к самому активному сотрудничеству в этой, одной из важнейших, отрасли здравоохранения.

Путин напомнил, что в начавшейся в 2023 году программе содействия странам Африки в области санитарно-эпидемического благополучия предусмотрены поставка десяти мобильных лабораторий высокого уровня защиты, обучение более 350 африканских специалистов и проведение серии совместных научных исследований.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Путин заявил, что Запад обижается на Россию за то, что она помогала народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги и бороться за свободу. Глава государства уточнил, что западные страны обвиняют Россию в гибели колониализма, однако это был неизбежный процесс.

Президент 6 марта на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе» заявил о несправедливом отношении Запада к странам Африки. Путин указал на то, что Россия готова оказывать поддержку государствам Африканского континента.