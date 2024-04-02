Москва, 2 апреля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Запад, лишившись колониального преимущества, стал обвинять Россию в гибели колониализма, но это был неизбежный процесс, заявил президент Владимир Путин 2 апреля на встрече с сербским режиссёром Эмиром Кустурицей в Кремле.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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«Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма», — сказал он.

Путин назвал такое отношение Запада историческими фобиями. Он отметил, что СССР проводил политику, которая только ускоряла неизбежный процесс обретения колониями независимости. Президент также указал на начало переформатирования мира, так как возникают новые центры, развивающиеся с темпами, которых ещё, вероятно, не было в истории.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Путин в приветствии к международному форуму «За свободу наций» назвал колониальную политику позорной страницей прошлого. При этом он отметил, что Запад до сих пытается сохранить господство и подчинить другие государства. Президент назвал такую политику одним из основных факторов, мешающим развитию человечества.

6 марта российский лидер на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе заявил о несправедливом отношении Запада к африканским странам. Он подчеркнул, что Россия готова оказывать поддержку государствам континента.