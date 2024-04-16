ДНР, 16 апреля, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России сорвали усиления передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Урожайного, Приютного и Чаривного», — приводит его слова агентство ТАСС.

Кроме того, расчёты артиллерии и тяжёлых огнемётных систем и экипажи бомбардировочной авиации нанесли удары по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

За сутки на данном направлении противник потерял до 90 человек личного состава, гаубицы M777, FH70 и Д-30, девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и три транспортных средства.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 15 апреля сообщил, что российские военные также улучшили положение на донецком и купянском направлениях спецоперации, заняли более выгодные рубежи. В ходе боевых действия на авдеевском направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 295 военнослужащих и один танк.