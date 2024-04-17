Москва, 17 апреля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Инвесторы во всём мире начали скупку долларов после отдаления перспективы снижения процентных ставок в Соединённых Штатах Америки и совокупности других факторов. Об этом 17 апреля рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Экономист в интервью агентству «Прайм» отметила, что до этого рынок ожидал начала цикла сокращения ставок в США летом.

«Однако после публикации данных по инфляции стало ясно, что она ускорилась, и это отражается на риторике Федрезерва в худшую сторону», — пояснила она.

Обеспокоенность инвесторов выросла, когда в марте выросли розничные продажи. Такой рост спроса — это в целом хорошо, он говорит о том, что люди тратят деньги, потребляют товары и промышленность работает, однако также является и катализатором инфляции, уточнила эксперт.

Инвесторы также обеспокоены данными по американской статистике, указывающими на сохранение высоких темпов инфляции, и рынок избавился от иллюзий, сдвинув ожидания снижения ставок на конец года. При этом, пока ставки сохраняются на высоком уровне, доллар останется сильным, и это ожидание укрепляет его к другим валютам, включая рубль, пояснила экономист.

По её словам, эскалация ближневосточного конфликта тоже ведёт к увеличению покупок доллара, так как американская валюта отчасти является защитным активом, из-за чего инвесторы надеются на продолжение его укрепления, пытаясь на этом заработать.

При этом Кокорева не рекомендовала обычным гражданам ввязываться в рискованные валютные игры, предложив им лучше диверсифицировать сбережения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 30 октября 2023 года превысил 94 рубля. Курс евро на тот момент составлял 99,66 рубля, а курс юаня —12,9 рубля.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 22 марта заявила, что регулятор не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля, что, по её словам, подтверждается статистикой. Она уточнила, что все изменения в золотовалютных резервах связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой, а курс рубля является плавающим.