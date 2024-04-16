Москва, 16 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 30 октября 2023 года превысил отметку 94 рубля. Это 16 апреля следует из данных торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По состоянию на 07:26 мск курс доллара увеличился на 29 копеек и составил 94,04 рубля.

В это же время курс евро снизился на 18 копеек, составив 99,66 рубля, а курс юаня вырос на более чем одну копейку — до 12,9 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля, что, по её данным, подтверждается статистикой. Глава Центробанка уточнила, что все изменения в золотовалютных резервах связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой, а курс рубля является плавающим.

Ранее в этот же день Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых второй раз подряд. Этот уровень ставки установили в декабре 2023 года и повышали с июля 2023 года для снижения уровня инфляции.