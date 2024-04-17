Джанкой, Крым, 17 апреля, 2024, 08:59 — ИА Регнум. В Крыму для движения автотранспорта временно перекрыли участок автомобильной дороги Джанкой ― Феодосия. Об этом 17 апреля сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Андрей Рубцов/ТАСС

Причины таких мер он не уточнил, при этом в соцсетях появились сообщения жителей о звуках взрывов. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Лукашенко уточнил, что ограничения ввели на участке автомобильной дороги от города Джанкоя, у границы с Херсонской областью, до села Победное Джанкойского района. Водителям предлагают объезжать её по ялтинской трассе через сёла Серноводское, Рубиновка и Азовское.

«Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда», — сообщил Лукашенко в Telegram-канале.

Он пообещал дополнительно сообщить о снятии ограничений на полуострове и принёс жителям извинения за доставленные неудобства.

Также с 05:58 мск по 06:34 мск закрывали проезд через Крымский мост.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля два раза за день перекрывали движение автомобилей на Крымском мосту. Первый раз движение автотранспорта временно приостановили с 11:21 мск. Это произошло после того, как на территории Севастополя объявили воздушную тревогу.

Через некоторое время движение возобновили, но вскоре перекрыли второй раз. На момент перекрытия проезда по мосту ожидали более 600 автомашин. Движение приостанавливали в период с 11:21 до 13:37 мск и в 15:25 мск, а также временно через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали около 11:30 13 апреля. Спустя полчаса его возобновили.