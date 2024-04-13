Керчь, Крым, 13 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится 13 апреля в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Константин Михальчевский/РИА Новости Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. По его словам, одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста.

Зеленский уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

3 апреля The Guardian написала, что ГУР минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытые заявления киевского режима о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры России вновь доказывают правильность начала специальной военной операции (СВО).