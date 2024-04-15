Симферополь, 15 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановили второй раз за день. Об этом 15 апреля сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», ― проинформировал канал.

Автомобилистов попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб.

На данный момент проезда по Крымскому мосту ожидают более 600 машин. У досмотровых пунктов со стороны Керчи скопилось 308 транспортных средств, со стороны Тамани ― 290 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. В это же время (с 11:21 мск) на Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали около 11:30 13 апреля. Спустя полчаса его возобновили.