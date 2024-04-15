Севастополь, 15 апреля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили на территории Севастополя. Об этом 15 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

В связи с этим Развозжаев призвал горожан при нахождении дома плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ с водой и отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами подальше от окна, а в случае, если известно о местонахождении укрытия, взять вещи первой необходимости и проследовать туда.

По информации Telegram-канала об оперативной обстановке на Крымскому мосту, движение автотранспорта по мосту в это же время временно перекрыли. В связи с этим находящихся на Крымском мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны заявили о пресечении очередной попытки Киева совершить террористическую атаку по территории России. Уточнялось, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинский дрон самолётного типа в небе над Краснодарским краем.

В военном ведомстве вечером 14 апреля заявили о двух беспилотниках ВСУ, сбитых над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО.

Ранее в этот же день над территорией Белгородской области также поразили украинский дрон. В Минобороны уточнили, что Киев использовал для попытки террористической атаки БПЛА самолётного типа.