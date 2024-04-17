Тегеран, 17 апреля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), временно отозванные с ядерных объектов в Иране из-за роста напряжённости в регионе, вернулись к работе. Об этом 17 апреля сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Iaea.org МАГАТЭ

«Инспекторы МАГАТЭ, которые были временно отозваны с иранских ядерных объектов из-за напряжённости в регионе, уже вернулись к исполнению там своих обязанностей», — написал Ульянов в Telegram-канале.

О решении МАГАТЭ временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов Ирана стало известно во вторник вечером, 16 апреля. Причиной этого стало беспокойство генерального директора агентства Рафаэля Гросси из-за возможных ударов Израиля по иранским ядерным объектам в ответ на массированную атаку по израильской территории, которую Иран совершил в ночь с 13 на 14 апреля, применил несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил, что планирует посетить Иран в ближайшие несколько недель. Также он отметил, что МАГАТЭ не располагает информацией о существовании иранской ядерной программы, а факт накопления Ираном обогащённого урана не означает наличия ядерного оружия.