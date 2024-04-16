Курган, 17 апреля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане ускорился и достиг отметки в 830 см, сообщили 17 апреля в пресс-службе правительства Курганской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

Отмечается, что за 2 ч уровень вырос на 26 см.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти, рост стал более интенсивным. В Кургане на 17 апреля на 02:00 (00:00 мск) уровень составляет 830 см, + 26 см за 2 ч», — уточнила пресс-служба в своём Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что уровень воды также продолжает расти в Кетовском округе. Власти призвали жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа срочно эвакуироваться.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля в Курганской области мощным течением реки Тобол сорвало два моста в деревне Лаптева и селе Темляково. 15 апреля появилась информация о том, что из-за ситуации с паводками в регионе эвакуировали более 12,7 тыс. человек.

Уральский гидрометцентр предупреждал, что с 15 по 18 апреля в Кургане ожидают превышения уровня воды до опасной отметки и затопления прибрежных территорий.

В Курган на фоне ситуации с паводками прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он назвал нынешнее весеннее половодье в стране самым масштабным за последние несколько десятилетий.