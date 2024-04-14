Курган, 14 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Курганской области мощным течением реки Тобол сорвало два моста. Об этом 14 апреля сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В Темляково смыло деревянный мост и несёт течением к Кургану. Это создаёт риск затора. МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды», — написал Шумков.

Он добавил, что в деревне Лаптева сильным течением сорвало понтонный мост, но пока крепления держат его у берега.

По словам главы региона, также поставлена задача принять все меры, чтобы закрепить мост и по возможности достать его из воды, чтобы он не стал причиной затора.

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Как ранее передавало ИА Регнум, уровень воды в реке Тобол в Кургане почти поднялся к Мало-Чаусовскому мосту. В городской администрации сообщили, что вода уже практически вплотную поднялась до уровня моста.

Шумков 13 апреля сообщил, что в регионе строятся и повышаются шесть дамб, чтобы сдержать воду из реки Тобол, одна — в Кургане и шесть в муниципальных округах.

По его словам, в ночь на 14 апреля по дамбе в Кургане будут выставлены посты, сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. Более того, он акцентировал внимание на том, что самым главным является то, чтобы люди выселились из потенциально затопленных зон.