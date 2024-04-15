Екатеринбург, 15 апреля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В ближайшие дни в реке Тобол в Кургане уровень воды продолжит подниматься. Об этом 15 апреля сообщили в Уральском гидрометцентре.

РИА Новости/Евгений Кузьмин

В метеорологической службе уточнили, что превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидают с 15 по 18 апреля.

«С 15 по 18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъём уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 см) и опасного явления (850 см)», ― говорится в сообщении гидрометцентра в Telegram-канале.

Кроме того, метеорологи спрогнозировали затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озёр, проток и стариц.

Также специалисты ожидают подтопления населённых пунктов и сельхозугодий в Притобольном, Кетовском, Белозёрском муниципальных округах.

Как сообщало ИА Регнум, в Курганской области 14 апреля мощным течением реки Тобол сорвало два моста. В Темляково смыло деревянный мост. Уровень воды в реке Тобол продолжал подниматься. К 02:00 (00:00 мск) 15 апреля он составил 596 см, увеличившись на 11 см за два часа.

В правительстве области сообщили, что уровень воды в реке Тобол около Кургана за два часа поднялся на 15 см и достиг отметки в 646 см. Отмечалось, что вода продолжает подниматься около населённых пунктов Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная и Бараба.

Глава Курганской области Вадим Шумков 14 апреля сообщил об эвакуации жителей из микрорайона Нижняя Утятка в Кургане из-за риска отсечения паводком от сообщения с другими частями города. По его информации, течение Тобола ускоряется из-за паводка.

По данным на 10:00 [08:00 мск] на 15 апреля, в Курганской области из-за ситуации с паводками эвакуировали более 12,7 тыс. человек. В пунктах временного размещения с учётом находящихся в медицинских учреждениях маломобильных граждан и нуждающихся в уходе разместили 825 человек, включая 156 детей.