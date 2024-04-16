Москва, 16 апреля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА победил в домашнем матче калининградскую команду «Балтика» со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Игра состоялась 16 апреля в Москве на «ВЭБ-Арене».

Александр Щербак/ТАСС

Авторами голов стали Фёдор Чалов, реализовавший пенальти на 34-й минуте, и Аббос Файзуллаев, поразивший ворота противника через две минуты после этого. Первая встреча команд, прошедшая 3 апреля в Калининграде, закончилась победой красно-синих со счётом 1:0.

Эта победа ЦСКА позволила команде пройти в финал турнира. Там она сыграет с петербургским «Зенитом» или московским «Спартаком» в зависимости от результата их встречи, которая пройдёт 17 апреля. Сине-бело-голубые в первой игре победили красно-белых со счётом 2:1.

«Балтика» перешла в нижнюю сетку РПЛ и продолжит играть в Пути регионов. Команда примет участие во втором этапе полуфинала.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля ФК «Ростов» победил воронежский «Факел» в матче 24-го тура РПЛ со счётом 1:0. Гол забил нападающий Роналдо на 83-й минуте.

Также 14 апреля екатеринбургский «Урал» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Решающий гол забил форвард Алексей Каштанов в добавленное время на 95-й минуте.