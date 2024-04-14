Екатеринбург, 14 апреля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 2:1.

Алексей Колчин/РИА Новости

На 16-й минуте матча счёт открыл хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич. Футболисты «Динамо» сравняли счёт на 34-й минуте, отличился нападающий Константин Тюкавин.

«Урал» вырвал победу в добавленное время, на 95-й минуте решающий гол забил форвард Алексей Каштанов.

Таким образом, «Динамо» потерпело третье поражение подряд.

На сегодняшний день «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 23 очка после 23 матчей. «Динамо» с 38 очками идёт на третьем месте.

Как сообщало ИА Регнум, «Оренбург» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

13 апреля «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, санкт-петербургский клуб упрочил своё лидерство в чемпионате.