Воронеж, 14 апреля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 1:0.

Пресс-служба ФК «Левски»

Единственный гол в матче забил нападающий «Ростова» Роналдо на 83-й минуте.

На сегодняшний день «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 34 очка после 23 матчей. «Факел» с 26 очками идёт на 11-м месте.

Как сообщало ИА Регнум, «Урал» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1. Екатеринбургская команда вырвала победу в добавленное время, на 95-й минуте решающий гол забил форвард Алексей Каштанов. «Динамо» потерпело третье поражение подряд.

До этого «Оренбург» победил «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 3:1.