Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Власти Украины истребляли русскую культуру в новых регионах России, когда они были под контролем Киева, заявил президент России Владимир Путин 4 октября во время беседы с финалистами конкурса «Учитель года» в образовательном центре «Сириус».

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Он отметил ключевое значение воспитания для всей системы образования.

«Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской, Херсонской областей. На тех территориях, где истреблялась вообще по сути вся русская культура, русский язык и литература», — сказал Путин.

Президент напомнил печальный факт, что украинские власти в том числе фактически запрещают русский язык.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Путин назвал попыткой самоубийства уничтожение русской культуры за рубежом. Он подчеркнул, что она уже стала частью европейской и мировой культуры. Президент также заявил, что культуру такого великого народа, как российский, невозможно уничтожить.

20 сентября Путин заявил, что те, кто пытается отменить русскую культуру, обкрадывают сами себя. Он отметил ничтожность таких попыток на фоне величия русского искусства.