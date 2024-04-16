Тбилиси, 16 апреля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах устроили потасовку с сотрудниками полиции в Грузии, сообщил 16 апреля корреспондент ТАСС.

Shakh Aivazov/AP/TASS

Стычки с сотрудниками правоохранительных органов начались у служебного входа в парламент. Там в первом чтении рассматривался законопроекта об иноагентах.

Митингующие, в основном представители «Новой» партии, решили помешать депутатам покинуть парламент. Полицейские в свою очередь попросили участников протеста отойти от ворот, однако те отказались, после чего началась стычка.

О задержанных в результате новой стычки с полицией не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, митинг противников законопроекта об иноагентах начался у здания парламента Грузии 15 апреля. Инициатором закона стала правящая партия «Грузинская мечта». Документ внесли на рассмотрение парламента 3 апреля. Сторонники прозападного курса сочли законопроект «российским». Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления грузинской оппозиции абсурдными.

Позднее, 15 апреля, митинг перерос в стычки с полицией. Протестующие предприняли попытку обойти здание парламента, но полиция не дала им этого сделать. МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек во время протестов около здания парламента на проспекте Руставели. При столкновениях с участниками протеста пострадал один сотрудник МВД.