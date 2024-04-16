Курган, 16 апреля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. В течение ближайших одного-двух дней в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься уровень воды. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба главка МЧС по Курганской области.

Евгений Кузьмин/РИА Новости

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъём уровня воды», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что из-за прохождения по реке увеличенных из-за паводка пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ у Кургана и Кетовского муниципального округа уровень воды может подняться от 25 см до 100 см.

В связи с этим в ближайшие дни прогнозируется затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане — в микрорайоне Тополя, Смолино, а также посёлках Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово и Осиновка, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что, помимо этого, в зону подтопления попадут населённые пункты Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково и Лесниково Кетовского муниципального округа, а также участок автодороги — шоссе имени Тюнина.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 апреля в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что уровень Тобола у Кургана за сутки поднялся на 111 см, дойдя до отметки 742 см. При этом уровень рек на утро 15 апреля составлял 631 см, а на утро 14 апреля — 431 см.

Глава МЧС России Александр Куренков вечером 15 апреля прибыл в Курган из-за осложнившейся ситуации с паводками. Глава ведомства проверил исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проконтролировал работу по оказанию помощи населению и возведению защитных сооружений.

Ранее в этот же день губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что началось частичное подтопление правобережной части Кургана, где находится много садоводческих и дачных товариществ. По его словам, снижение уровня воды в Звериноголовском водохранилище происходит очень медленно, что говорит об огромном объёме двигающейся по руслу реки Тобол воды.