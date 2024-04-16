Берлин, 16 апреля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Бюрократия, из-за которой страдает экономика Евросоюза, исходит из Брюсселя, она потеряла пять лет из-за председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил на экономическом конгрессе глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер в Берлине.

Дарья Антонова ИА Регнум

«У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС», — сказал он.

Линднер заявил, что нельзя позволить терять ещё пять лет. Он также отметил важность удвоения темпов развития экономики ФРГ. По словам министра, необходимо добиться показателей, которые были до карантинных ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом, и увеличить темпы роста с 0,5 до 1%.

Фон дер Ляйен избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года, 1 декабря она вступила в должность на пять лет. В феврале 2024 года стало известно, что Блок партий «Христианско-демократический союз в Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» решил выдвинуть её на второй срок в качестве председателя ЕК.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт против переизбрания Фон дер Ляйен. При ней показатели экономики и безопасности ЕС стали только хуже, добавил он.