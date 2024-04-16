ВСУ потеряли до 120 военных на двух направлениях в зоне СВО
ВСУ потеряли до 120 человек на южнодонецком и херсонском направлениях в зоне СВО
Москва, 16 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 120 человек в боях на южнодонецком и херсонском направлениях в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 16 апреля представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 80 военных, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», САУ Krab, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — заявили в ведомстве.
В то же время на херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» ударили по двум бригадам ВСУ в районах Орехова в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области. В боях ВСУ потеряли до 40 военных, пять автомобилей и гаубицу М777 производства США.
На авдеевском направлении ВСУ потеряли более 380 военных, на купянском — до 30 человек.
Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 60 военных. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по украинским позициям в 110 районах и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады украинской нацгвардии. Перед этим глава общественного движения «Мы вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что ВС России улучшили позиции в районе сёл Работино и Вербовое. Он также заявил об успехах российских бойцов в районе села Малая Токмачка.