Москва, 16 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 120 человек в боях на южнодонецком и херсонском направлениях в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 16 апреля представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 80 военных, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», САУ Krab, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — заявили в ведомстве.

В то же время на херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» ударили по двум бригадам ВСУ в районах Орехова в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области. В боях ВСУ потеряли до 40 военных, пять автомобилей и гаубицу М777 производства США.

На авдеевском направлении ВСУ потеряли более 380 военных, на купянском — до 30 человек.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 60 военных. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по украинским позициям в 110 районах и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады украинской нацгвардии. Перед этим глава общественного движения «Мы вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что ВС России улучшили позиции в районе сёл Работино и Вербовое. Он также заявил об успехах российских бойцов в районе села Малая Токмачка.