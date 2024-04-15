Москва, 15 апреля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, действующие на херсонском направлении в зоне спецоперации, нанесли удар по позициям украинской армии в районе села Работино, ВСУ за сутки потеряли в этом районе до 60 военных, сообщил 15 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20», — доложил он.

Конашенков также сообщил, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в 110 районах. Кроме того, они уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады украинской нацгвардии.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что российская армия улучшила позиции в районе сёл Работино и Вербовое. Он также заявил об успехах российских бойцов в районе села Малая Токмачка.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 14 апреля сообщил о подготовке украинскими властями подконтрольного Киеву Херсона к уличным боям. Он рассказал, что в городе создают укрепления из бетона, мешков с песком и из различных подручных материалов. Украинские военные также готовят позиции в жилых домах, отметил глава области.