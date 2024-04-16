В Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня для ОИ в Париже
Олимпия, Греция, 16 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В греческой Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня перед началом эстафеты огня для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Сначала на стадион прибыла президентская гвардия. После неё почетное место на стадионе займёт президент Греции Катерина Сакелларопулу. Также будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге, французский министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго и президент НОК Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос.
Менее чем за 3,5 месяца до открытия Олимпиады факел отправится из Акрополя во Французскую Полинезию. Он достигнет Франции 8 мая. Его привезут в Марсель. С этого момента начнётся французская часть эстафеты олимпийского огня, которая пройдёт в более чем 400 городах. Огонь по стране понесут тысячи факелоносцев, его доставят на церемонию открытия в Париже 26 июля.
Впервые после пандемии коронавируса мероприятие будет открытым для публики. Зажжение факела в Токио-2020 и Пекине-2022 прошло в закрытых помещениях.
Как сообщало ИА Регнум, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Со всего мира на Игры приедут 10,5 тыс. спортсменов.
В июле прошлого года оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн олимпийского факела. Образ разработан французским дизайнером Матьё Леаннером. Факел высотой 70 см и весом 1,5 кг выполнен в цвете шампань. При создании факела дизайнер вдохновлялся тремя символами Парижа-2024: равенством, водой и миролюбием.
Для Олимпиады французские заводы Arcelormittal изготовят 1500 факелов, для Паралимпиады ― 500. Это почти в шесть раз меньше, чем изготовили для Олимпиады‑2020 в Токио.
Церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится на реке Сене. Как заявили в оргкомитете, это будет самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. На реке планируется организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц ОИ. Завершение церемонии состоится на эспланаде Трокадеро.
МОК допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Национальная символика России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже запрещена.