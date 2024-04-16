Олимпия, Греция, 16 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В греческой Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня перед началом эстафеты огня для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

GEORGE VITSARAS/EPA/ТАСС

Сначала на стадион прибыла президентская гвардия. После неё почетное место на стадионе займёт президент Греции Катерина Сакелларопулу. Также будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге, французский министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго и президент НОК Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос.

Менее чем за 3,5 месяца до открытия Олимпиады факел отправится из Акрополя во Французскую Полинезию. Он достигнет Франции 8 мая. Его привезут в Марсель. С этого момента начнётся французская часть эстафеты олимпийского огня, которая пройдёт в более чем 400 городах. Огонь по стране понесут тысячи факелоносцев, его доставят на церемонию открытия в Париже 26 июля.

Впервые после пандемии коронавируса мероприятие будет открытым для публики. Зажжение факела в Токио-2020 и Пекине-2022 прошло в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА Регнум, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Со всего мира на Игры приедут 10,5 тыс. спортсменов.

В июле прошлого года оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн олимпийского факела. Образ разработан французским дизайнером Матьё Леаннером. Факел высотой 70 см и весом 1,5 кг выполнен в цвете шампань. При создании факела дизайнер вдохновлялся тремя символами Парижа-2024: равенством, водой и миролюбием.

Для Олимпиады французские заводы Arcelormittal изготовят 1500 факелов, для Паралимпиады ― 500. Это почти в шесть раз меньше, чем изготовили для Олимпиады‑2020 в Токио.

Церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится на реке Сене. Как заявили в оргкомитете, это будет самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. На реке планируется организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц ОИ. Завершение церемонии состоится на эспланаде Трокадеро.

МОК допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Национальная символика России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже запрещена.