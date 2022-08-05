Париж, 25 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн олимпийского факела. Фотографии размещены 25 июля на сайте оргкомитета.

Cover Images/Global Look Press

Образ разработан французским дизайнером Матьё Леаннером. Факел высотой 70 см и весом 1,5 кг выполнен в цвете шампань, который, как заявили в комитете, уникальный и яркий. Нижняя часть — из полированной стали, а верхняя ― из микрообработанной.

При создании факела дизайнер вдохновлялся тремя символами Парижа-2024: равенством, водой и миролюбием.

«Равенство воплощено в идеальной симметрии. Вода символизируется эффектом волн, рельефа и вибрации. Умиротворение выражено в мягкости изгибов», ― пояснил Леаннер.

Для Олимпиады французские заводы Arcelormittal изготовят 1500 факелов, для Паралимпиады ― 500. Это почти в шесть раз меньше, чем изготовили для Олимпиады‑2020 в Токио.

Как сообщало ИА Регнум, церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится на реке Сене. Как заявили в оргкомитете, это самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. На реке планируется организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц ОИ. Завершение церемонии состоится на эспланаде Трокадеро.

Зажжение огня Олимпийских игр запланировано на 16 апреля 2024 года. Оно должно состояться в греческой Олимпии. 8 мая огонь доставят в Марсель, с этого момента начнётся французская часть эстафеты олимпийского огня, которая пройдёт в более чем 400 городах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Со всего мира на Игры приедут 10,5 тыс. спортсменов.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс 20 июня заявил, что вопрос участия россиян в парижской Олимпиаде ещё не решён. В комитете выразили солидарность c украинской стороной. Позднее МОК отказался приглашать Россию, а также и Белоруссию на Олимпийские игры 2024 года в Париж в установленную дату, 26 июля.