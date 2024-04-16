Донецк, 16 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Демократизация российского законодательства в отношении взятых в плен бойцов противника могла бы придать импульс переходу украинских военных на сторону России. Такое мнение 16 апреля высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал в беседе с «РИА Новости» советник главы региона, идея о возможности внесения изменений в законодательство появилась у него и у ряда эмигрантов с контролируемой Киевом территории, представляющих ту часть Украины, что жила в добрососедских отношениях с Россией.

«Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство России, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее», — сказал он.

Кимаковский пояснил, что, согласно действующему в России законодательству, сейчас при переходе линии фронта бойцы ВСУ в любом случае попадают под уголовную ответственность и их отправляют в тюрьму.

«Мне кажется, необходимо дать им возможность, особенно сегодня, когда на линии фронта уже присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее», — отметил советник главы ДНР.

По его словам, большая часть из этих бойцов ВСУ не хочет воевать против России и делает это из-за угрозы уголовного преследования со стороны Киева, а командование украинской армии, в свою очередь, пугает их уголовной ответственностью при попадании в плен к армии России.

При этом Кимаковский отметил, что в случае создания «мягкого захода» для пленных в Россию под «личиной ягнят попытаются прийти и преступники», однако, по его мнению, с этой задачей смогут справиться российские спецслужбы.

«Думаю, что в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила. И это необходимо, потому что, если мы даже десять тысяч возьмем в плен таким вот образом, это целая дивизия, мы ослабим украинскую армию, в живых останутся наши с вами ребята», — заметил советник.

По мнению Кимаковского, такое решение могло бы стать хорошим примером хорошего отношения России к сдающимся в плен бойцам ВСУ, в случае их дальнейшего проживания на территории России, где они бы могли заниматься в том числе восстановлением Мариуполя, Волновахи и Авдеевки.

В случае такой демократизации законодательства украинские военные будут и охотнее переходить на российскую сторону, а также приводить командиров и привозить военную технику, включая западную, считает Кимаковский.

«А если мы ещё им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Кимаковский рассказал, что количество взятых в плен бойцов ВСУ в последнее время выросло. Он уточнил, что это произошло из-за того, что армия России ведёт активные наступательные действия.

Министерство обороны 13 апреля сообщило о сдаче в плен подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии. В ведомстве уточнили, что девять десантников ВСУ сдались на авдеевском направлении.

Помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 3 апреля рассказал, что некоторые сдавшиеся в плен бойцы ВСУ попросили дать им российское гражданство. Алаудинов уточнил, что также они просили не возвращать их на контролируемую киевским режимом территорию.