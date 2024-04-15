Тегеран, 16 апреля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Иранские власти предупредили США о своей жёсткой реакции в случае, если Израиль решится провести новую атаку в ответ на удар Тегерана ракетами и беспилотниками по израильской территории. Об этом 15 апреля заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ваном И.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он отметил, что последующие шаги Тегерана будут решительными, незамедлительными и масштабными. Ван И в свою очередь напомнил, что Китай осудил удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

Глава МИД КНР также подчеркнул, что Пекин всегда поддерживал справедливые требования иранской стороны в Совете Безопасности ООН. При этом министр уточнил, что Китай наблюдал за препятствиями со стороны американских властей по вопросу осуждения действий Израиля.

Кроме того, он указал, что США и другие западные страны, являющиеся участницами Совбеза ООН, применяют двойные стандарты при рассмотрении этой темы. Ван И также назвал Китай и Иран стратегическими партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля авиация Израиля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. В числе жертв атаки оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на удар по консульству. Кроме того, иранская сторона призвала СБ ООН осудить атаку на дипмиссию.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль. Иранские силы использовали для этого более 200 ракет и ударных беспилотников. В Тегеране назвали указанный удар ответом на нападение на своё консульство в Дамаске.