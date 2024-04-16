Газа, Палестина, 16 апреля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Власти Израиля намерены заключить временное соглашение о прекращении огня с палестинским радикальным движением ХАМАС для получения всех заложников до возобновления военных действий на территории сектора Газа. Об этом 15 апреля заявил член политбюро ХАМАС Иззат аль-Ришк, его слова процитировало агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА Регнум

«Израиль хочет заключить временное соглашение об освобождении своих пленников, чтобы после этого возобновить войну и истребление», — сказал он.

По словам аль-Ришка, попытки израильских военных освободить заложников силовым путём провалились, а потому, по его мнению, у Тель-Авива не осталось другой альтернативы, кроме заключения сделки с ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля издание Times of Israel написало, что движение ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников. Отмечалось, что палестинское движение требует на первом этапе соглашения от Израиля гарантий полного и постоянного прекращения огня, полного вывода израильской армии из сектора Газа и возвращения палестинцев на север анклава без каких-либо ограничений.

Глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим 11 апреля заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «грязными инструментами», в частности убийством трёх сыновей и четверых внуков председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа. Он уточнил, что израильский премьер испытывает на себе давление со стороны США, международного сообщества и общественности Израиля.

Сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли 10 апреля из-за удара армии Израиля по гражданскому автомобилю на севере сектора Газа. 8 апреля стало известно, что стороны ближневосточного конфликта в ходе очередного раунда переговоров в Каире достигли прогресса в достижении соглашения о перемирии в секторе Газа.