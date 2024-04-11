Газа, Палестина, 11 апреля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими «грязными инструментами», в частности убийством трёх сыновей и четверых внуков председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera заявил глава политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

Mehmettorun Исмаил Хания

По словам Наима, Нетаньяху испытывает на себе давление со стороны США, международного сообщества и общественности Израиля, поэтому он «использует все другие грязные инструменты, убивая детей, жён или лидеров».

Исмаил Хания после убийства родных заявил, что группировка не отступит, даже если будут убиты члены их семей. Всего лидер ХАМАС потерял уже 60 родственников в противостоянии.

Как сообщало ИА Регнум, сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли 10 апреля в результате израильского удара по гражданскому автомобилю на севере сектора Газа.

Соболезнования выразили президенты Ирана Эбрахим Раиси, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Палестины Махмуд Аббас, а также ливанская партия «Хезболлах».

После взрыва в Ливане офиса ХАМАС, где погиб замглавы политбюро движения Салех аль-Арури и его соратники, руководство радикальной палестинской организации решило прекратить любые переговоры по освобождению заложников. ХАМАС известило об этом посредников, в основном представителей Египта и Катара.