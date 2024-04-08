Каир, 8 апреля, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Стороны палестино-израильского конфликта в ходе очередного раунда переговоров в Каире достигли прогресса в достижении соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом 8 апреля сообщил египетский телеканал Al Qahera.

NASA Сектор Газа

«На переговорах достигнут консенсус относительно необходимости немедленного поиска формулы для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС проходили в присутствии как представителей Египта, выступающего посредником в урегулировании конфликта, так и делегаций из Соединённых Штатов Америки и Катара.

Отмечается, что делегации Катара и ХАМАС уже без участия представителей США и Израиля в ближайшие 48 часов согласуют пункты окончательного соглашения.

Как передавало ИА Регнум, в ходе прошедшего в Каире нового раунда переговоров стороны договорились включить в соглашение о перемирии сделку по обмену израильских заложников на палестинских заключённых. Отмечался вклад представителей Египта в достижении консенсуса.