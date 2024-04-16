Париж, 16 апреля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны перестать оказывать финансовую и военную помощь Украине. Он написал об этом 15 апреля в соцсети Х (ранее Twitter).

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам политика, через неделю Франция снова направит Украине и лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому очередные ежемесячные 300 млн евро.

«Хватит выписывать чеки Украине! И давать оружие тоже!» — потребовал он.

Филиппо уточнил, что Париж оказывает помощь Киеву в момент, когда медучреждения во Франции разваливаются, их пациенты умирают из-за отсутствия ухода, а жителей страны заставляют чувствовать себя виноватыми в государственных расходах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Филиппо отметил, что французским властям необходимо прекратить поставки вооружений Киеву и перестать делать безумные угрозы в адрес России на тему украинского конфликта. Он отметил, что такого рода «бездумная» политика Парижа вызывает у российской стороны вопросы, не являются ли спецслужбы Франции причастными к теракту в «Крокус Сити Холле».

Американский экономист Джеффри Сакс 3 апреля предупредил, что новый пакет военной помощи США приведёт Киев к огромным потерям украинской армии и утрате территорий. По его словам, армия России будет продолжать продвижение до момента, пока Киев с западными союзниками не начнут мирные переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Запад за неполные два года выделил на военную и финансовую поддержку Киева более $200 млрд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что поставки оружия киевскому режиму не изменят ход спецоперации, а только затянут конфликт и увеличат страдания жителей Украины.