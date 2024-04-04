Париж, 4 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Властям Франции необходимо прекратить поставки вооружений Киеву и отказаться от безумных угроз в адрес России на тему конфликта на Украине. Такое мнение 4 апреля высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отменим санкции против России, прекратим направлять оружие и деньги на Украину, откажемся от безумных угроз и начнём работать над мирным урегулированием», — написал он.

По словам Филиппо, такого рода «бездумная» политика французских властей вызывает у России вопросы, не являются ли спецслужбы Франции причастными к теракту в «Крокус Сити Холле».

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что у США нет возможности передавать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны. На фоне этого он рекомендовал украинской стороне начать мирные переговоры, пока ситуация не обернулась для Киева полным коллапсом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 марта признал, что ВСУ окажутся не готовы к обороне в случае крупного наступления российской армии. По его словам, у украинских войск почти не осталось средств артиллерии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 4 апреля заявил, что добровольную военную помощь НАТО Украине хотят сделать обязательной на Западе. Глава МИД уточнил, что это хотят сделать для того, чтобы Киев продолжал боевые действия против России.