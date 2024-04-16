Москва, 16 апреля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Удар в район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области нанесли Вооруженные силы России. Об этом 16 апреля сообщил, ссылаясь на своих коллег, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «РИА Новости».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

«В районе трёх часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — уточнил Лебедев.

Кроме того, координатор подполья пояснил, что на территории аэродрома проходят обучение лётчики, здесь есть учебные заведения, проживают они там же в казармах. Лебедев добавил, что часть построек разрушены, но не все.

Аэродром в Староконстантинове, по данным подполья, готовят к принятию американских самолётов-истребителей F-16. Здесь расположены бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, а также склады облпотребсоюза и электрическая подстанция. Аэродром является постоянной целью для ударов ВС России.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Хмельницкой области. По предварительной информации, взрывы произошли в Староконстантинове. Комментариев от официальных властей не поступало.

Кроме того, координатор николаевского подполья Лебедев уточнил, что Вооружённые силы России нанесли ещё один удар в районе военного аэродрома ВСУ в Миргороде в Полтавской области.