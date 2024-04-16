Хмельницкий, Украина, 16 апреля, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, на западе Украины. Об этом 16 апреля сообщило украинское издание «Общественное».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского Министерства цифровой трансформации, в момент взрывов в регионе действовал режим воздушной тревоги.

По предварительной информации, взрывы произошли в Староконстантинове. Комментариев от официальных властей не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в административном центре Кировоградской области на Украине ― городе Кропивницком (ранее Кировоград).

На Украине в ночь на 15 апреля объявили воздушную тревогу в пяти регионах — в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Власти Днепропетровской области сообщили утром 15 апреля, что в региональном центре в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры.

Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне. При этом Минобороны РФ не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Украины.