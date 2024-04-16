Миргород, Украина, 16 апреля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар в районе военного аэродрома ВСУ в Миргороде в Полтавской области. Об этом 15 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации источника, российские военные нанесли удары в понедельник вечером около 22:50 и 23:02 по местному времени.

Отмечается, что Вооружённые силы Украины использовали авиабазу в качестве аэродрома базирования истребителей Су-27, которые наносили удары по территории Запорожской области и на крымском направлении. Также в том же районе расположены тренажёрный центр для обучения пилотов, автотранспортное предприятие и склады.

Как ранее передавало ИА Регнум, Сергей Лебедев также сообщил об ударе по расположению ВСУ в Новом Буге в Николаевской области. По его словам, целью удара, вероятно, могла стать некая комиссия, прибывшая накануне в город.

В ночь на 16 апреля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Староконстантинове Хмельницкой области. На момент взрывов, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действовал режим воздушной тревоги.