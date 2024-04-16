Ишим, Тюменская область, 16 апреля, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Критический подъём воды наблюдается на реке Ишим, в связи с чем жители одноименного города в Тюменской области, чьи дома находятся в опасной зоне, должны незамедлительно эвакуироваться. Об этом 16 апреля сообщил информационный центр регионального правительства.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

«Жителям Ишима в 6 часов [04:00 мск] утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идёт критический подъём воды», — отметили в центре.

В центре уточнили, что ранее жителей предупреждали об опасности. Для приёма эвакуированных в Ишиме развернули пункты временного размещения (ПВР).

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с ситуацией с паводками в стране мобилизовали все службы. Кроме того, по его словам, по поручению президента РФ России Владимира Путина создали специальную правительственную комиссию.

В этот же день в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Глава региона уточнил, что режим ЧС устанавливается заблаговременно, чтобы оперативно реагировать на обстановку, которая складывается на реках.

10 апреля в городе Ялуторовске Тюменской области началась превентивная эвакуация жителей в связи с паводками. Гражданам, которые проживают рядом с дамбой, предложили переехать в пункт временного размещения.

11 апреля глава Тюменской области Александр Моор в ходе доклада Владимиру Путину заявил, что региональные власти в условиях паводка выстраивают работу с учётом возможного прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты.

15 апреля Александр Моор отметил, что в его области вода в реке Ишим может подняться до уровня в 10 м, что станет историческим максимумом.