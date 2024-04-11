Тюмень, 11 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Власти Тюменской области в условиях паводка выстраивают работу с учётом возможного прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты. Об этом глава региона Александр Моор заявил 11 апреля в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в зоне возможного подтопления находится 51 населённый пункт, жителей предупредили о возможной эвакуации. Власти ожидают, что ситуация с паводком усложнится в регионе к 20 апреля, а пик наступит в период с 23 по 25 апреля.

«Мы исходим из того, что дамбы, которые защищают наши крупные населённые пункты, могут быть прорваны», — сказал Моор.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля в городе Ялуторовске Тюменской области началась добровольная превентивная эвакуация жителей в связи с паводками. ПВР развернули в общежитии аграрного колледжа. Губернатор Моор 8 апреля сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза — ожидается, что уровень воды в реках Ишим и Тобол будет высоким.

В Оренбургской, Курганской и Тюменской областях сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. Местные и федеральные службы занимаются ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из зон затопления. По поручению президента создана правительственная комиссия по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков. Сильное весеннее половодье, заявил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков, вызвано промерзанием почвы, большими запасами снега, резким потеплением и осадками.