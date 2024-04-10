Ялуторовск, Тюменская область, 10 апреля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В городе Ялуторовске Тюменской области началась превентивная эвакуация жителей в связи с паводками. Об этом 10 апреля сообщили в информационном центре правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области

«В Ялуторовске начинается превентивная эвакуация жителей. Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация добровольная, она продлится несколько дней. ПВР развернули в общежитии аграрного колледжа, для жителей предоставили два автобуса.

Также власти сообщили, что ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение, домашний скот и питомцев доставят в безопасное место. Полиция будет охранять дома до возвращения жителей.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Тюменской области готовятся пункты временного размещения на случай подтопления. Там отметили, что планируется также подомовой обход и оповещение населения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 апреля сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам.

В МЧС заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.