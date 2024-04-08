Тюмень, 8 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Тюменской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале.

МЧС РФ

«Принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации», — сказал Моор.

Губернатор пояснил, что режим ЧС устанавливается заблаговременно, для того чтобы быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках.

Также он отметил, что обстановка на реках в регионе контролируемая, наблюдается постепенный подъём уровня воды за счёт таяния снега и льда.

При этом специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз — уровень воды в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС на территории Звериноголовского муниципального округа. Из-за резкого подъёма уровня воды в реке Тобол могут быть затоплены несколько населённых пунктов.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.

В Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Кроме того, в Оренбурге сообщили, что уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться, уровень воды превысит опасное значение. Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома.