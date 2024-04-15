Кропивницкий, Украина, 15 апреля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В административном центре Кировоградской области на Украине ― городе Кропивницком (ранее Кировоград) прогремели взрывы. Об этом 15 апреля сообщил ряд украинских СМИ.

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Кропивницком прозвучали взрывы», ― проинформировало агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

Других подробностей источник не привёл.

Сейчас в нескольких регионах Украины, включая Кировоградскую область, действует воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 15 апреля объявили воздушную тревогу в пяти регионах — в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

Власти Днепропетровской области сообщили утром 15 апреля, что в региональном центре в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры.

Также, по данным Telegram-канала «Общественное», взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне. При этом Минобороны РФ не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Украины.