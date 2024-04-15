Киев, 15 апреля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. На Украине ночью 15 апреля сирены воздушной тревоги взвыли в пяти областях практически одновременно.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях воздушную тревогу объявили в 02:56 мск. Затем друг за другом предупредили население об опасности с воздуха в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Также сирены включили в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, днём 14 апреля в Одессе прогремело несколько взрывов. Ранее в регионе объявлялась ракетная угроза. Сообщение появилось почти одновременно с данными о взрывах в Харькове.

Несколько объектов инфраструктуры оказались повреждены в результате ударов во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный киевским режимом глава так называемой областной военной администрации Иван Фёдоров.