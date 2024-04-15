Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне
Украина, 15 апреля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил 15 апреля Telegram-канал «Общественное».
(сс) Will Russell
«В Херсоне слышны взрывы», — рассказал канал.
Минобороны РФ не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Херсона.
Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 15 апреля объявили воздушную тревогу в пяти регионах — в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.
Власти Днепропетровской области сообщили утром 15 апреля, что в Днепропетровске в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры.