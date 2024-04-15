Украина, 15 апреля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил 15 апреля Telegram-канал «Общественное».

(сс) Will Russell

«В Херсоне слышны взрывы», — рассказал канал.

Минобороны РФ не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Херсона.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 15 апреля объявили воздушную тревогу в пяти регионах — в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

Власти Днепропетровской области сообщили утром 15 апреля, что в Днепропетровске в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры.