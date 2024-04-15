Днепропетровск, Украина, 15 апреля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В Днепропетровске инфраструктурный объект получил повреждения, сообщил 15 апреля глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв раздался и в Днепровском районе. Попадание по инфраструктурному объекту», — заявил Лукашук.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской области.

Рано утром 15 апреля в Днепропетровске начал действовать режим воздушной тревоги. В городе, по данным украинских СМИ, прогремела серия взрывов.