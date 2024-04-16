Сидней, Австралия, 16 апреля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Нападение на прихожан и епископа христианской церкви в Сиднее признано террористическим актом. Такое заявление сделал 15 апреля премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Как пояснил Миннс, полиция штата ночью сообщила о том, что нападение признано террористическим инцидентом.

«Оперативным подразделениям полиции было поручено расследовать террористический акт и беспорядки, произошедшие у церкви. Также были выделены ресурсы для работы с другими религиозными организациями и структурами по всему Сиднею, чтобы избежать мести или ответного насилия», — уточнил Миннс.

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб разъяснила, что 16-летний подросток, напавший на прихожан, руководствовался «экстремистскими мотивами», и решение признать инцидент терактом продиктовано поведением нападавшего. Уэбб добавила, что, по мнению следователей, нападавший стремился запугать общественность, а его мотивы носили «характер религиозного экстремизма».

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина напал с ножом на епископа Мари Эммануэля во время службы в католической церкви Христа Святого Пастыря на западе Сиднея. Пострадавшего священнослужителя госпитализировали. Ранения получили ещё двое прихожан.

После происшествия возле церкви собрались около 500 человек, требовавших выдать им нападавшего. Сотрудники полиции, арестовавшие его, и прибывшие на место медики были вынуждены забаррикадироваться в здании церкви. В результате двое полицейских пострадали, 20 патрульных машин получили повреждения, десять автомобилей уничтожены полностью.

В Сиднее 13 апреля мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, его ликвидировали правоохранители. В результате нападения погибли шесть человек, ещё восемь получили ранения. Предположительно мужчина действовал в одиночку. Посольство в Австралии и генеральное консульство России в Сиднее сообщили, что не располагают данными о пострадавших при нападении россиянах.

Австралийский телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев сообщил, что мужчиной, который не побоялся дать отпор напавшему на людей в торговом центре в Сиднее, был россиянин.